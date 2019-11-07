السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة وطلبت من عدلي منصور التقدم للمنصب لكنه رفض

كشف الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ عن أنه "لم يكن ينوي الترشح للرئاسة"، موضحًا أنه "طلب من ​عدلي منصور​ التقدم للمنصب غير أن الأخير رفض. الكل زاهد في منصب الرئاسة، لكن الهدف هو مصر وبناء ​الدولة​ والدفاع عنها".

ولفت السيسي ، الى أنه "حاول لعدة أشهر إقناع الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور، بالترشح، وتابع: "قلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي"، إلا أنه رفض وقال لي: " لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام".

من جهة أخرى، اعتبر أن بلاده "لن تلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعدائنا، وردنا عليها يكون بالمزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الامام بأمل وثقة موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأثق تماما في نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفى تحقيق آمالنا في بناء وطن حديث متقدم ينعم فيها الشعب بحياة كريمة وآمنة".

