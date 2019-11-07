دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "​المجتمع الدولي​ للتعامل مع التصعيد النووي ل​إيران​"، مشددًا على أن "​واشنطن​ لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية ويجب التعامل استفزازات إيران المستمرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واشنطن لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.