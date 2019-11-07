شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية: مصر تجاوزت مرحلة الأزمات والخلل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن مصر منذ 6 سنوات بالتحديد كانت تواجه تحديات اقتصادية ضخمة جدا، وكانت الرؤية غير واضحة، لأن الدولة كانت تمر بظروف سياسية صعبة إبان ثورة 25 يناير، وبالتالى كل المؤشرات الاقتصادية فى ذلك الوقت كانت سلبية بشكل كبير في جميع الاتجاهات سواء الاحتياطى النقدى أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت "الشبراوي"، فى بيان لها اليوم، أن تصريح صندوق النقد الدولى بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمى بحلول 2024، يؤكد أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وطنى عمل على معالجة التحديات الوطنية التي كانت تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وضم لهذا البرنامج المؤسسات الدولية لتكون طرفا فاعلا فى هذا البرنامج.

وتابعت عضو مجلس النواب: "إننا نشهد حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى المثمر بفضل المؤسسات الدولية"، مشيرة إلى أن مصر تحركت سريعا على كافة المسارات الهيكيلة والاقتصادية والإصلاحات التشريعية طوال الـ6 سنوات الماضية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخلل الذى كان موجودا فى كافة الاتجاهات.