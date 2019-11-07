شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجهاً للحكومة، بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت "خضر"- فى طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إن أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للجامعات المصرية وتحديدا وزارة التعليم العالى، مثل القصر العينى القديم والقصر الفرنساوى ومعهد الأورام ومستشفى أبو الريش وغيرها من المستشفيات، بمثابة كابوس يهدد حياة المرضى يوميا، خصوصا وأن هذه المستشفيات إذا أراد المريض أن يجرى عملية داخلها لابد من أن يقوم بشراء هذه المستلزمات على نفقته الخاصة وإلا لم يتم إجراء العملية الجراحية له" .

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ولفتت "نائبة البرلمان"، إلى أنه وبحكم الدستور والقانون فإن للمريض الذى لا يمتلك تأمين صحى أن يعالج على نفقة الدولة، وأن تتحمل الحكومة علاجه فى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى أو مستشفيات عادية تابعة لوزارة الصحة، ويكون ذلك عن طريق قرار على نفقة الدولة.