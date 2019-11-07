شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المؤتمر الثانى عشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المؤتمر الثانى عشر للشبكة الإفريقية يومي 6،5 نوفمبر 2019 بالقاهرة، تحت عنوان: "الاتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.. رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.. والفرص والتحدبات المشتركة فى تنفيذه".

وقال المجلس فى بيان له، إن أكثر من مائة وثمانون شخصاً شاركوا في المؤتمر يضمون رؤساء وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء في الشبكة الإفريقية، وممثلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبراء دوليين وإقليميين في مجال الهجرة، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية دولية وإقليمية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون ذوي الإعاقة، وشركاء التنمية، ومن بينهم هيئة التعاون الدولى الألمانية، ووكالة التعاون الدولى الإسبانية، والوزارات والأجهزة الحكومية والقضائية فى مصر وممثلى السلك الدبلوماسى المعتمد فى مصر وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية .

وأشار المجلس إلى أن التوصيات تتعلق بثلاث محاور، المحور الأول يتعلق بالتعزيز، والمحور الثاني بالحماية، والمحور الثالث يتعلق بالتعاون والشركات، موضحا أن من بين هذه التوصيات القيام بأنشطة للتوعية من أجل تقليل العوامل المعاكسة والعوامل الهيكلية التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية، التعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنية الأخري، وإجراء البحوث حول الهجرة وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتصنيفها، والقيام بعمليات الرصد وإعداد التقارير علي المستويين الوطني والدولي حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة، وتعزيز علاقات التقارير بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمنظمات الدولية، ومن بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة .