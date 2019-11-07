لأول مرة.."خارجية النواب" تبحث تعزيز العلاقات المصرية النيوزلندية بالفيديو كونفرانس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأول مرة في تاريخ البرلمان مع لجنة الصداقة البرلمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبرلمان النيوزلندى، وذلك لبحث آفاق العلاقات المصرية النيوزلندية والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور النواب كريم دروبش رئيس اللجنة، وصلاح شوقى عقيل وكيل اللجنة، وطارق الخولى أمين اللجنة، والنائبات سوزى رفلة وماريان عازر ومرفت ميشيل.

وحضر اللقاء من الجانب النيوزلندى اندروبيلى ودنكان ويب، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية .

وأكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية على أن مصر والمصريين قدروا ما تعرضت له نيوزلندا من حادث بشع فى كرست تشيرش، حيث إن الشعب المصرى وقواته وقيادته خاضوا حربا شاملة ضد الإرهاب ونجحوا فى دحره وفق منظومة مصرية شاملة بمجابهته، كما أكد على أهمية تكاتف كافة الجهود وخاصة المصرية النيوزلندية لمواجهة تلك الظاهرة .

وثمن درويش، إشادة رئيس لجنة الصداقة النيوزلندية بالدعم المصرى لنيوزلندا فى الحادث الإرهابى فى كرست تشيرش، والذى أدى لاستشهاد العديد ومنهم مصريين، كما ثمن تطلع الجانب النيوزلندى للتعاون فيما يتعلق باستغلال الإرهابيين للفضاء السيرانى وأطر التعاون المشترك فى هذا الشأن .

واستعرض رئيس "خارجية النواب" الدور المصرى لتحقيق السلم والأمن فى المنطقة وتعزيز الجهود لإيجاد حلول لقضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين والجهود المصرية المبذولة فى هذا الشأن وغيرها من قضايا المنطقة .

وأشاد درويش بدور نيوزلندا فى الجهود الرامية لتعزيز السلام فى منطقة الشرق الأوسط ودور قوات حفظ السلام النيوزلندية فى إطار القوات متعددة الجنسيات فى سيناء .

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كما أشاد كريم عبدالكريم درويش، بتوجه نيوزلندا نحو إعادة قطع أثرية مصرية، وما تمثله هذه الخطوة من أهمية خاصة فى ظل اقتراب المتحف المصرى الكبير كأكبر متحف فى الشرق الأوسط

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية النيوزلندية فى كافة المجالات خاصة فى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية .

وقد تطرقت مباحثات الجانبين المصرى والنيوزلندى لموضوعات التعاون الثنائى والدولى، وفى مقدمتها زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين والعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية ومواجهة الارهاب والتنسيق فى المحافل المختلفة .