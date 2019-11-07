شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": محمد فايق ممثل المجلس لدى كافة الجهات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومى لحقوق الانسان، أنه وفقاً لقانونه الذى ينص فى المادة العاشرة على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، فإنه بذلك يكون رئيس المجلس فقط هو من يمثله لدى كافة الجهات الرسمية أو من يفوضه رسمياً بذلك.

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أعلن عن تسلم مصر رسميًا رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدءا من الاثنين الماضى، والتى تعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الإفريقية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدورى الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذى عقد فى القاهرة، بحضور ممثلين لـ 44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، البعثات الدبلوماسية فى مصر.

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وقال فايق إن مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو أول فعالية يتم تنظيمها بالقاهرة بوصف مصر الرئيس الحالي للشبكة، مؤكدا أن موضوع المؤتمر يدور حول (الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات في تنفيذه).

وأضاف أن قضية الهجرة من أهم القضايا التى تشغل بال الملايين من أبناء القارة الإفريقية والعالم، مؤكدا أن النقاشات التى تدور فى المؤتمر تركز على سبل تطبيق الاتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة.

يذكر أن مصر وقعت على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والذى عقد بالعاصمة الروندية بكيجالي في أكتوبر 2007، ومقرها الرئيسي بنيروبي بكينيا.