أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة حفل تخرج الدورتين التدريبيتين (310 – 311) من الكوادر الأمنية الإفريقية في مجالي "مُكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر– الدورة الأساسية في تحقيق الأدلة الجنائية" والتي شارك فيها 71 متدربًا يمثلون 19 دولة إفريقية.
حضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.
نقل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ودعم ومساندة سيادته الكاملة لكافة الجهود المبذولة في هذا الجانب خلال كلمته التي ألقاها، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.
تلقى المتدربين برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية وتعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية.
أعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود العظيمة التي تبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ولاسيما مركز بحوث الشرطة في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.
كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجهودهم مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخيرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة سيكون لها وبحق الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.
جاء ذلك امتدادًا للدور الحيوي الذي توليه وزارة الداخلية الدائم في تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
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