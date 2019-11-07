انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية في 7 كليات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انطلقت انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، والتي يتنافس فيها 1121 طالبًا وطالبة، وسط إقبال متوسط على التصويت.

من جانبه، قال محمود جمال، مدير رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إن الانتخابات تجرى في 7 كليات فقط بالجامعة، هي "الحقوق، والعلوم، والطب، وسابا باشا، والآداب، والطب البيطري، واقتصاد وعلوم سياسية".

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وأضاف جمال، أن باقي كليات جامعة الإسكندرية والبالغ عددها 13 كلية، حسمت الانتخابات بها عن طريق التزكية، لافتًا إلى أنه صناديق الاقتراع يجري غلقها في الخامسة مساءً.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجري بشفافية وديمقراطية، حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار وروئً إبداعية.

وناشد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، العمداء، بضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية، لضمان إجرائها دون حدوث أي مشكلات، سواء المترشحين أو المصوتين.