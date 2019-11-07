المشدد 15 عامًا لمتهم والمشدد 5 سنوات لاثنين آخرين بـ"اقتحام قسم أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم و5 سنوات لاثنين آخرين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية على 119 متهم وتراوحت الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية تهم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.