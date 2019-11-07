لمروره بضائقة مالية.. سائق يستولي على 100 ألف جنيه ويدعي تعرضه للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سائق بإحدى الشركات لقيامه باختلاق واقعة سرقة طمعاً في الاستيلاء على 100 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "سائق بإحدى شركات التجارة والتوريدات الكائنة بدائرة القسم – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء" بأنه عقب قيامه بصرف "مبلغ 100 ألف جنيه-خاصين بالشركة عمله" من أحد البنوك، وأثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها المبلغ المالي المُشار إليه، ولاذا بالفرار.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يُستدل على صحة الواقعة.

وبإعادة مناقشة المُبلغ ومواجهته بالتحريات، عدل عن أقواله وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالي وادعى تعرضه لواقعة السرقة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.