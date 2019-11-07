الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل سيارات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهم بقتل صاحب محل سيارات في الشرقية، والاستيلاء على سيارته.

كان قسم شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، صاحب محل سيارات، وبها إصابة بطلق ناري، وبسؤال نجله قرر أنه أثناء سير والده بسيارة ملاكي قام مجهولان يستقلان دراجة نارية باستيقافه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأوديا بحياته واستوليا على السيارة وهربا.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، عن تحديد مرتكبي الواقعة 6 أشخاص بينهم سيدة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أربعة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

Advertisements

وأضافوا بقيامهم باستدراج المجني عليه ومقابلته وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية كرهًا عنه، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "بندقية آلية، بندقية خرطوش".

وقال المتهمون إنه بتاريخ الواقعة وحال قيامهم بإجباره على ترك السيارة قاومهم، فقام اثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من سلاحيهما تجاهه، فأوديا بحياته وقاموا بترك جثته وسرقة السيارة وهربوا خشية افتضاح أمرهم متوجهين لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وإخفاء السيارة بجوار إحدى الترع والاتصال بأحد الأشخاص (سائق "توك توك" مقيم بذات الناحية) والذي قام بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة واصطحابهم لقريتهم "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء باعتراف المتهمين، وبإرشاد المتهمين، تم ضبط (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار - الدراجة نارية و"التوك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة والسيارة المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ ضبط المتهمين الهاربين.