انقطاع خدمة الانترنت مجددًا في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انقطعت خدمة الانترنت "مجددا" في العراق، اليوم الخميس، بعد نحو ثلاث ساعات على إعادتها في بعض المناطق.

وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ودون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان، منذ ظهر اول امس الثلاثاء، وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية.