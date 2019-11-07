الجزائر / القضاء على إرهابيّين في تيبازة و حجز أسلحة وذخيرة

تمكنت وحدة للجيش الجزائري من القضاء على إرهابيّين إثنين بمنطقة جبل الرياشة في بلدية الداموس التابعة لولاية تيبازة. وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، الأربعاء 6 نوفمبر 2019، فإنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

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