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المحكمة الجنائية تطالب حفتر بتسليم محمود الورفلي وتحذر من عدم القبض عليه

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دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية اليوم  المشير خليفة حفتر  بالقاء القبض  على محمود الورفلي  وتسليمه دون اي تاجيل حتى يخضع للمسائلة .

وقالت المدعية العامة اليوم في ندوة صحفية حقدت في لاهاي  ان المشير خليفة يكافئ الورفلي على جرائمه  بان قام بترقيته وهذا مؤشر لعدم رغبة حفتر في تسليمه

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