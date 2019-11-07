دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية اليوم المشير خليفة حفتر بالقاء القبض على محمود الورفلي وتسليمه دون اي تاجيل حتى يخضع للمسائلة .
وقالت المدعية العامة اليوم في ندوة صحفية حقدت في لاهاي ان المشير خليفة يكافئ الورفلي على جرائمه بان قام بترقيته وهذا مؤشر لعدم رغبة حفتر في تسليمه
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجنائية تطالب حفتر بتسليم محمود الورفلي وتحذر من عدم القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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