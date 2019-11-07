وزير الزراعة الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعيق مستوردي العجول

قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تُبلَغ حتى اللحظة بأي إجراءات رسمية من الجانب الإسرائيلي ردا على قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأكد عطاري، خلال لقائه وفدا من شبكة الصحفيين الاقتصاديين في مقر الوزارة برام الله، اليوم، أن الإعلام الإسرائيلي ينشر أخبارا مضللة بهدف خلق حالة إرباك في الشارع الفلسطيني، موضحا أن الجانب الإسرائيلي غير معني بتسليمنا وثيقة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعاقة إدخال المواد الغذائية للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع الاتفاقيات والسياسات الدولية التي تهدف إلى تأمين الغذاء لكل الشعوب ومن ضمنها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل الذي اتخذته السلطة الفلسطينية قبل 60 يوما ما زال ساري المفعول، مشيرا إلى أنه القرار الأول الذي اتخذته الحكومة في إطار استراتيجيتها بالانفكاك تدريجيا عن السوق الإسرائيلية. وتستورد فلسطين من الجانب الإسرائيلي 120 ألف عجل سنويا.

وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أن سلطات الاحتلال تضع معيقات أمام المستوردين الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم للتراجع عن استثمارهم باستيراد العجول للسوق الفلسطيني.

وقال : " بعد اتخاذ القرار من الحكومة منتصف شهر سبتمبر الماضي، تقدم مجموعة من المستوردين الفلسطينيين بطلبات لاستيراد العجول من عدد من الدول التي تسمح إسرائيل بالاستيراد منها، ووافقت الجهات الإسرائيلية على إدخال 10700 عجل للسوق الفلسطينية، ودخلت أول شحنة قبل أسبوعين قوامها 200 عجل تقريبا، وكان من المفترض أن يدخل إلى السوق الفلسطينية يوم الأحد الماضي 1680 عجلا، لكن الجانب الإسرائيلي... منع دخولها إلى السوق الفلسطينية".

وأشار العطاري إلى أن هذه الإجراءات لن تثني الحكومة الفلسطينية عن الاستمرار في هذا القرار الذي جاء لعدة أسباب أبرزها أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التبادل التجاري مع الفلسطينيين في اتجاه واحد، بينما تمنع الكثير من السلع الفلسطينية من الدخول إلى السوق الإسرائيلية، رغم أن بروتوكول باريس ينص على أحقيتنا في ذلك، كما أن مرض العقد الجلدية منتشر في العجول الإسرائيلية وبالتالي يجب علينا حماية صحة المواطن الفلسطيني".

وأضاف "هذه الحكومة أعلنت أنها جاءت لدعم الاقتصاد الفلسطيني ويتطلب ذلك

حماية المنتج الوطني وإحداث تنمية حقيقية أساسها الاعتماد على ذاتنا لا على السوق الإسرائيلية أو الخارجية".ونوه العطاري إلى أن وفدا فنيا من وزارة الزراعة الفلسطينية التقى في 28 تشرين أول الماضي، مع وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، وجرى تقديم مجموعة من المطالب للجانب الإسرائيلي وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة والتي تتنصل منها إسرائيل، وأبرزها أن يكون التبادل التجاري مفتوح من الطرفين، موضحاً أننا لم نتلقى أي رد على هذه المطالب.وأشار إلى وجود اكتفاء في مجموعة من السلع الزراعية مثل بيض المائدة، حيث لدينا فائض يصل إلى 25%، وفي الأغنام تقريبا اكتفاء بنسبة 85%، والدجاج اللاحم لدينا 56 مليون طير ولا نستورد أي دجاجة من إسرائيل أو الخارج، وزيت الزيتون، في المقابل، يوجد عجز في قطاع العجول بنسبة 85% .وأضاف "مخزون العجول يكفينا إلى نهاية العام أو أكثر حسب إحصائيات وزارة الزراعة، ولدينا لحوم أخرى والشعب الفلسطيني ليس قدره أن يأكل لحم العجول فقط!".وأكد العطاري أن الحكومة الفلسطينية لن تتراجع عن قرارها، إلا إذا كان هناك ما يكفي أن نتراجع عنه بالمعنى الاقتصادي، وأي اتفاق في هذا الموضوع يجب أن يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.وأوضح "الانفكاك لا يمكن أن يكون بالضربة القاضية بل حيث ما أمكن، السلع المتوفرة في السوق الفلسطينية سنحميها ولن نسمح بالاستيراد من أي مكان آخر مثل التمور والطيور وغيرها".