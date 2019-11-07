الهند: نعمل على تطوير التعاون الدفاعي مع روسيا رغم الضغط الأمريكي

قال وزير الدفاع الهندي راجنات سينج إن بلاده تعمل على تطوير التعاون الدفاعي مع روسيا، رغم الضغط الأمريكي، وذلك خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.



وذكرت الحكومة الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- أن وزير الدفاع الهندي أكد استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين،

وشدد على أن الهند ليس لديها خطط للانحراف عن هذا المسار، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.



من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه "على الرغم من الضغط المتزايد، تنجح روسيا والهند في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال التعاون العسكري التقني مثل إرسال منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات (إس-400) وغيرها

من المشروعات".



وأضاف أن "العمل يجري حاليا للتفاوض بشأن برنامج تعاون عسكري روسي-هندي يمتد حتى عام 2030".

ولفت المسؤول الروسي إلى أنه في عام 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11 مليار دولار، بزيادة أكثر من 17% مقارنة بعام 2017.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الهندي شارك -خلال زيارته لروسيا- في مؤتمر صناعي روسي-هندي، حيث اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات التجارية الحالية ووجهات النظر للتعاون الثنائي، كما التقى مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

