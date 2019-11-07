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ترامب يطالب النائب العام الأمريكي بإعلان براءته من مكالمة زيلينسكي

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كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من المدعي العام ويليام بار الإعلان على الملأ أن الرئيس لم ينتهك القانون خلال محادثته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه تم إرسال طلب مماثل إلى وزارة العدل الأمريكية في 25 سبتمبر، عندما تم

نشر نسخة من مضمون المحادثة الهاتفية بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا.

 

ورفض بار الامتثال لطلب ترامب، الأمر الذي أسرّ به رئيس البيت الأبيض مؤخرا لمقربين منه، وعلى الرغم من ذلك، فإن المدعي العام والرئيس لا يزالان على علاقات

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جيدة، حسب مصادر الصحيفة.

 

واندلعت في سبتمبر الماضي فضيحة كبرى في الولايات المتحدة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، خلصت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة رئيس البلاد. 

 

ووفقا لخصوم ترامب، فقد حاول خلال المكالمة إقناع زيلينسكي بإطلاق تحقيق في أوكرانيا في أنشطة هانتر بايدن، نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

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