روسيا: الغرب يكثف محاولاته لزعزعة الأوضاع في البلاد

أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الدول الغربية تكثف محاولاتها لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة عبر المنظمات غير الحكومية.
وقال بورتنيكوف - خلال اجتماع مجلس رؤساء هيئات الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة اليوم /الخميس/ - "من الضروري الإشارة إلى تفعيل محاولات التأثير الخارجي المدمر على
وأضاف: "من بين الوسائل التقليدية لهذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة استخدام المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية".
وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن - في وقت سابق - أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا.
وقال: "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا تم إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
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