"حادث مريب" يؤدي لإغلاق مؤقت لمطار أمستردام الرئيسي

أغلق مطار سخيبول بأمستردام جزئيا، وتقدمت الشرطة المسلحة نحو طائرة متوقفة، ثم أغلق قسم بوابات المغادرة بالكامل، بعد أن أطلق الطيار إنذارا بحصول عملية خطف.

وأطلق الطيار عن طريق الخطأ إنذارا بحصول عملية خطف لطائرته، ما أدى إلى استنفار أمني حول الطائرة.

وأعلنت قوات الدرك الهولندية مساء الأربعاء 6 نوفمبر، أنها تحقق في "حادث

مريب" على متن طائرة في مطار أمستردام الرئيسي، عندما داهمت الشرطة المسلحة الطائرة، وتم تطويق بوابات المغادرة D في المطار، وترك الركاب عالقين.

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وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منطقة المغادرة خالية تماما ومغلقة خلف شريط الشرطة.

وعلى الرغم من انتشار الشائعات

عن احتمال وقوع عملية اختطاف بالفعل أو وجود رهائن، إلا أن الدرك أعلن بعد وقت قصير أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة تم إجلاؤهم بأمان، فيما أكدت شركة الطيران "إير أوروبا" الإسبانية أن إنذار الاختطاف نجم عن طريق الخطأ وأنه "لم يحدث شيء".

كما قدمت الشركة اعتذارا عن الحادث الذي وقع على متن إحدى رحلاتها المتجهة من العاصمة الهولندية إلى مدريد، مساء الأربعاء 6 نوفمبر.