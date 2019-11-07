البحرين تدين بشدة حادث طعن السياح في مدينة جرش الأردنية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة حادث الطعن الذي استهدف عددًا من السياح في مدينة جرش الأردنية أمس الأربعاء وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين. معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس أن وزارة الخارجية تؤكد تضامن البحرين التام مع المملكة الأردنية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل ضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددة موقفها الثابت والمناهض بقوة لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.

تضامن البحرين التام مع المملكة الأردنية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل ضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددة موقفها الثابت والمناهض بقوة لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.

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