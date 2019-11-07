اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً بينهم أسرى محررين من مدينة طولكرم شمال الضفة، كما داهمت واعتقلت آخرين في طمون وبيت لحم وعدة قرى في قضاء رام الله بالضفة الغربية.
اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 500 دونم من أراض شرق القدس
كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها صباح اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين الفلسطينينين ببحر شمال قطاع غزة و لم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً من الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.