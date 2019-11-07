الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً بينهم أسرى محررين من مدينة طولكرم شمال الضفة، كما داهمت واعتقلت آخرين في طمون وبيت لحم وعدة قرى في قضاء رام الله بالضفة الغربية.

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كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها صباح اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين الفلسطينينين ببحر شمال قطاع غزة و لم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات.