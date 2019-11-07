سول تطرد كوريين شماليين مشتبه بهم انتهكوا حدودها

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن السلطات طردت، اليوم الخميس، صيادين من كوريا الشمالية مشتبه في قتلهما 16 من زملائهم قبل أن يعبرا الحدود نحو الجنوب هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي سانج مين إن الاثنين، وهما في العشرينات من العمر، انتهكا الحدود البحرية بين الكوريتين قبالة الساحل الشرقي ودخلا إلى الجنوب على متن قارب صيد يوم السبت وقبضت عليهما السلطات الكورية الجنوبية لاستجوابهما.

وأضاف أن السلطات خلصت بعد التحقيق إلى أن الاثنين هربا إلى الجنوب بعد قتل 16 رجلاً على متن القارب.

وقال في إفادة "قررت الحكومة طردهما لارتكابهما جرائم خطيرة غير سياسية مثل القتل، وهما لا يخضعان لحمايتنا وفق القانون".

ومضى قائلاً، "رأينا أيضاً أنه إذا تم قبولهما داخل مجتمعنا فسيشكلان خطراً على حياة وسلامة شعبنا لأنهما مجرمان ولا يمكن اعتبارهما لاجئين وفق القانون الدولي".

وقال إنه تم تسليمهما إلى قرية بانمنجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

ولم يتطرق المتحدث إلى التفاصيل الخاصة بدوافع وكيفية قتل الاثنين لزملائهما لكن وزير الدفاع جونج كيونج دو قال في جلسة برلمانية إن "حدثاً مؤسفاً" وقع بين البحارة بسبب سلوك القبطان الجائر.