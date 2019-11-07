موسكو تضع "إجراءات" للرد على انسحاب واشنطن من اتفاقية السماوات المفتوحة

قالت وكالة الإعلام الروسية إن موسكو وضعت إجراءات انتقامية في حال انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة وهو اتفاق يسمح للبلدين بإجراء طلعات مراقبة على أراضي كل منهما.

وتشمل الاتفاقية، التي تهدف لبناء الثقة بين الأطراف الموقعة وتتيح لها القيام بطلعات مراقبة غير مسلحة بعد إشعار قصير لجمع المعلومات عن جيوش بعضها البعض.

واستخدمت روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم، الاتفاقية لمراقبة أنشطة كل منهما الأخرى، لكن مشرعين بارزين من الحزب الديموقراطي الأميركي قالوا الشهر الماضي إنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب قد ينسحب من الاتفاقية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية قوله في وقت متأخر الليلة الماضية إن خروج واشنطن من اتفاقية السماوات المفتوحة سيوجه ضربة للأمن العالمي لكن موسكو أعدت رداً في حالة حدوث ذلك.

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ونسبت الوكالة إلى فلاديمير إرماكوف رئيس إدارة الحد من التسلح ومكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية القول "أعددنا كل شيء. ستدركون ذلك."

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ومن شأن خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية أن يقوض البنية العالمية للحد من التسلح التي تتعرض لضغوط منذ إلغاء اتفاق مهم للحد من الأسلحة النووية في أغسطس.