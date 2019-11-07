فيديو لمشاجرة عنيفة بين سياسيين أوكرانيين في مطار كييف

اشتبك نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، مع زعيم حزب معارض في مطار العاصمة كييف أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر، اعتداء زعيم “الحزب الراديكالي” القومي المتشدد أوليغ لياشكو، على النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة في مجلس “الرادا” (البرلمان) الأوكراني.

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وذكر النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة بالبرلمان الأوكراني، أن الاعتداء بسبب القرار البرلماني باستئناف استيراد الكهرباء من روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي .

واتهم أندريه غيروس، خصمه ياشكو، بـ”العمل لمصلحة روسيا”، واستخدامه “غير المشروع” لقاعة كبار الزوار بالمطار والتي تدفع كلفتها من جيب الشعب، حسب لياشكو.

وكانت أوكرانيا قد أوقفت استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا عام 2015 على خلفية الأزمة بين البلدين بسبب قضيتي القرم وشرق أوكرانيا، لكن في سبتمبر أجاز البرلمان استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس بموجب اتفاقات ثنائية.