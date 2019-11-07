كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: بوتين وأردوغان سيجريان اتصالا هاتفيا في أقرب وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في تصريح صحفيإلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يجريان اتصالا هاتفيا في أقرب وقت.

في الوقت الذي يسعى فيه قادة روسيا وتركيا إلى تحديد مصير المنطقة الحدودية السورية، واجهت الولايات المتحدة عقبة جديدة في إخراج قواتها من سوريا، حيث اعان الجيش العراقي المجاور اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية ليس لديها إذن البقاء على أراضيها.

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وقد بدأ إعلان الجيش العراقي "متناقضًا" مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي قال في اليوم السابق إن القوات التي ستغادر سوريا سوف تنتشر في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

أكدت الإشارات المتضاربة كيف تعثرت الولايات المتحدة من مشكلة إلى أخرى في إخراج قواتها من سوريا بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بسحبها فجأة. وسط مخاوف من أن يؤدي رحيل الأمريكيين إلى إحياء داعش، يفكر إسبر في إبقاء بعض القوات في سوريا لحماية حقول النفط التي يحتفظ بها المقاتلون بقيادة الأكراد، متراجعين عن الانسحاب الكامل الذي وصفه ترامب أولاً.



