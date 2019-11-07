كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: "الدائرة الداخلية" للبغدادي تحاول دخول تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعضاء "الدائرة الداخلية" لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يحاولون دخول تركيا من سوريا.

وأضاف أردوغان، أن عدد الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية بالبغدادي الذين قبضت عليهم تركيا "يقترب من الوصول إلى رقمين".

كانت تصريحات أردوغان اليوم الخميس هي المحاولة الثانية له منذ عدة أيام للإعلان عن مساعي تركيا للقبض على أعضاء داعش الذين كانوا مقربين من البغدادي.

تواجه تركيا انتقادات بأن هجومها العسكري لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من شمال شرق سوريا سوف يسمح بعودة داعش.

كشف أردوغان والمسؤولون الأتراك يوم الأربعاء أن الشرطة التركية اعتقلت إحدى زوجات البغدادي وابنة العام الماضي.

هذا الأسبوع، قالت السلطات التركية إنها ألقت القبض على أخت البغدادي الكبرى وزوجها وخمسة أطفال في سوريا.