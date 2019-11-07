كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب سابق بحزب العمال البريطاني يحث الناخبين على دعم جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث عضو في البرلمان البريطاني، كان قد استقال من حزب العمال المعارض في وقت سابق من هذا العام قائلا انه تم الاستيلاء عليه من قبل المتطرفين ومعادين السامية، الناخبين اليوم الخميس لدعم رئيس الوزراء بوريس جونسون ضد جيريمي كوربين من حزب العمال في انتخابات الشهر المقبل.

وقال إيان أوستن، الذي غادر حزب العمل في (فبراير) للترشح كعضو مستقل في البرلمان، إن كوربين فشل في معالجة معاداة السامية في الحزب وأن سياساته الاقتصادية اليسارية ستعرض الاستثمار والوظائف للخطر.

علاوة على ذلك، فإن سياسة حزب العمال البريطاني المتمثلة في إعادة التفاوض بسرعة على صفقة الانفصال التي أجرتها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وطرحها في استفتاء جديد كانت "خيالًا كاملًا".

وصرح أوستن لراديو بي بي سي "أنا لست من المحافظين.. هذا ليس المكان الذي أريد أن أكون فيه.. لن أقول إن بوريس جونسون غير لائق ليكون رئيس وزرائنا بالطريقة التي أقول بها ذلك عن جيريمي كوربين. أعتقد أن لدى البلاد خيارًا كبيرًا، وأعتقد أن جيريمي كوربين غير لائق تمامًا لقيادته ".

قال نائب زعيم حزب العمال توم واتسون يوم الأربعاء إنه سيتنحى في انتخابات 12 (ديسمبر)، لكنه قال إن هذه الخطوة كانت لأسباب شخصية وليست بسبب الخلافات السياسية بينه وبين كوربين.

قال أوستن، الذي كان والده بالتبني لاجئًا يهوديًا فر من النازيين، إنه لا يمكنه أن يقبل ما قاله عن تصاعد معاداة السامية في حزب العمال تحت حكم كوربين.

وأضاف: "من المؤسف بالنسبة للحزب الذي يتمتع بسجل حافل من الكفاح من أجل المساواة ومعارضة العنصرية، ان يتسمم بالعنصرية المعادية لليهود تحت قيادته".

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نفى حزب العمال الاتهامات بمعاداة السامية منذ عام 2016، بعد فترة وجيزة من تنصيب كوربين - وهو ناشط مخضرم في مجال حقوق الفلسطينيين - قائدًا له. قال حزب العمال في يوليو إنه "يعارض بشدة معاداة السامية".