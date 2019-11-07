أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 7/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || عاجل.. صاروخ أمريكي يسقط على اليابان

كشفت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن معلومات صحفية، أفادت بسقوط صاروخ على الأرض قرب قرية يابانية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || محتجون يغلقون مجددًا ميناء أم قصر بالعراق

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الخميس، أن عدد من المحتجين العراقيين، أغلقوا ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة، بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || محتجون يغلقون مصرف لبنان بطرابلس

أغلق محتجون، صباح اليوم الخميس، مصرف لبنان بطرابلس ومنعوا دخول الموظفين إلى المبنى، حسبما ذكرت قناة العربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

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