كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانت تعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تلغي اعتماد مفتشة أممية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، اعتماد مفتشة تعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد احتجزت لفترة وجيزة مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعتها من السفر، وأضافت المصادر أنه تم أخذ وثائق سفر الموظفة، واصفة الأمر بأنه "مضايقة"، وفقًا لوكالة رويترز.

وأعلنت السلطات الإيرانية، احتجاز ثلاثة مواطنين أستراليين، ولن نقدم المزيد من التفاصيل.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإسترالية، قالت فيه: "بعدما نشرت صحيفة تايمز البريطانية أن امرأتين تحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران".

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وأضاف البيان: "تقدم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مساعدة قنصلية لأسر ثلاثة أستراليين محتجزين في إيران ولن نقدم المزيد من التفاصيل لالتزامنا بدواعي الخصوصية".

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مدونة كانت تسافر في آسيا مع صديقها الأسترالي ومحاضرة تدرس في إحدى جامعات أستراليا احتجزوا في واقعتين منفصلتين.

ولم تذكر الصحيفة أسماء المواطنتين بموجب طلب من وزارة الخارجية البريطانية وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين.