بوجدور.. توقيف مهاجرين سريين ووسيط يأوي مرشحين لـ”الحريك”

تمكنت المصالح الأمنية في بوجدور، أمس الأربعاء، من إحباط محاولة للهجرة سرية، وإيقاف عدد من الأشخاص بينهم وسيط في العملية.
وحسب مصادر محلية، فإن مصالح الشرطة القضائية في بجدور تلقت معلومات دقيقة، تفيد أن أحد الأشخاص يؤوي عددا من المرشحين للهجرة السرية في منزل في حي التنمية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية المداهمة مكنت من إيقاف الوسيط رفقة ثلاثة مرشحين للهجرة السرية، فيما تم حجز قارب مطاطي، ومجموعة من المعدات لها علاقة بعملية الهجرة.
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، في حين لايزال البحث جاريا عن المشتبه فيه الرئيسي.
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