أول رسالة احتجاجية له هذا الموسم.. الرجاء يراسل الجامعة بخصوص تحكيم مباراتي آسفي والزمارة

وجه نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رسالة احتجاجية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضد الحكمين سمير الكزاز والنحيح، وذلك بسبب أداءهما في المباراة التي خاضها الفريق أمام كل من أولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة.

واستنكر الفريق الأخضر، في الرسالة ذاتها، “الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكمان في المبارتين” والتي حرمت الفريق من أهداف محققة، بعدم احتساب ضربات جزاء وأخطاء صحيحة.

وسرد النادي الأخضر في نفس المراسلة، مجموعة من الحالات التي اعتبرها استهدفت النادي، من بينها إلغاء ضربات جزاء وأهداف لم يتم احتسابها.

إليكم مراسلة الفريق الأخضر: