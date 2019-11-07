مؤلم.. انتحار مسنة في عقدها الثامن بالحسيمة

أقدمت امرأة مسنة في عقدها الثامن، يوم الأربعاء، على وضع حد لحياتها، بشنق نفسها داخل منزلها في جماعة إكاون ضواحي الحسيمة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، وعثر عليها “مشنوقة” داخل غرفتها، إذ يرجح أن تكون المشاكل النفسية، التي كانت تعانيها في الفترة الأخيرة، سببا في انتحارها.

وحلت عناصر الدرك الملكي في مكان الحادث، وفتحت تحقيقا حول الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.