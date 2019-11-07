أقدمت امرأة مسنة في عقدها الثامن، يوم الأربعاء، على وضع حد لحياتها، بشنق نفسها داخل منزلها في جماعة إكاون ضواحي الحسيمة.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، وعثر عليها “مشنوقة” داخل غرفتها، إذ يرجح أن تكون المشاكل النفسية، التي كانت تعانيها في الفترة الأخيرة، سببا في انتحارها.
وحلت عناصر الدرك الملكي في مكان الحادث، وفتحت تحقيقا حول الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. انتحار مسنة في عقدها الثامن بالحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.