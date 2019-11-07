سيميوني يقر بمسؤوليته في سقوط أتليتيكو مدريد

حمَل الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، نفسه مسئولية الخسارة أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين لواحد الأربعاء في الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري الأبطال، مؤكدا أنه يجب “العمل والحديث بالأفعال، لا بالكلام”.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب (باي أرينا) “نحتاج للتطور، قطعا أنا المسئول الأول عن مستوى الشوط الأول، لأن التحفيز المبدئي لأي مباراة يكون من خلال المدرب. من الواضح أنه علينا التحسن للوصول أكثر للعمق”.

وتابع “لم نقدم شوطا أول جيدا. وجاهنا صعوبة كبيرة للدخول في المباراة، ثم جاء الهدف الأول الذي أثار كثيرا من الشكوك داخل الفريق. عدنا للتحسن في الشوط الثاني، وصنعنا فرصا للتسجيل، ولكننا تأخرنا بهدف آخر، ثم كانت هناك فرص لنا من أجل إدراك التعادل”.

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وأضاف الـ”تشولو” “في رأيي أن الفريق بحث دائما عن الظهور بشكل أفضل. وقدم مباراة ممتعة في الشوط الثاني. لم نكن على قدر التطلعات خلال الشوط الأول”.

وحول أداء المهاجم دييغو كوستا، قال “ليس من المناسب الحديث عن لاعب بعينه عندما لا يكون أداء الشوط الأول جيدا، الجميع مسئول بداية من المدرب مرورا باللاعبين”.

واستمر مسلسل النتائج السلبية للأتلتي للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادلين إيجابيين في الليغا (أمام ديبورتيفو ألافيس ثم إشبيلية)، فضلا عن خسارة اليوم.