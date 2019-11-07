إخلاء 1600 شخص من مخيمين للمهاجرين شرق باريس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1600 مهاجر في شمال شرق باريس، كما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
وقال محافظ الشرطة ديدييه لاليمنت للصحافيين إنه "تم إجلاء 1606 أشخاص وتم إخلاء الموقع الآن من جميع شاغليه".
وكان 600 شرطي يرافقون مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال.
وكانت أوا (32 عاما) من ساحل العاج تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم. وفي طابور الانتظار للصعود إلى الحافلة قالت إنهم جاءوا في الساعة 03,00 ليعرضوا عليها ذلك.
وصرحت لفرانس برس إنها "تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لأنني هذا المساء سأنام داخل مبنى".
وهذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تصعيد اللهجة حول سياسة الهجرة وغداة "التعهد" الذي قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير.
وأكد كاستانير في بيانات الحكومة حول الهجرة أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس "بحلول نهاية السنة".
وأعلن المسؤول عن شرطة باريس للصحافة "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع بل على السيارات أيضا. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".
وأضاف "تقررت هذه العملية في إطار تطبيق خطة الحكومة وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع من خلال إخلاء المخيمات".
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