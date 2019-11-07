الرملة: اعتقال شاب بعد ضبط بندقية وذخيرة بمنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا إثر ضبط بندقية وذخيرة وأمشاط داخل منزل في مدينة الرملة.

ووفقا لما أعلنته الشرطة، اليوم الخميس، فإنه خلال نشاط للشرطة والوحدة الخاصة 'اليسام' التابعة لها، للحد من ظاهرة انتشار واستخدام السلاح بشكل غير قانوني في المجتمع العربي، تم تفتيش منزل في الرملة، تم خلاله ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة وأمشاط. وفي أعقاب ذلك تم اعتقال مشتبه (36 عامًا) من سكان المكان. ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به في وقت لاحق.

هذا، وتكثف الشرطة أعمال البحث والتفتيش بعد الضغط عليها واتهامها من قبل قادة المجتمع العربي في البلاد بالتواطؤ في محاربة فوضى السلاح وازدياد العنف وجرائم القتل، فيما تتواصل النشاطات والفعاليات التي بادرت إليها لجنة المتابعة العليا احتجاجا على العنف والجريمة.