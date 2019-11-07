انفجار أنبوب مياه رئيسي يغرق مستشفى "رامبام"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبب انفجار أنبوب مياه مركزي في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، اليوم الخميس، بغرق أقسام وغرف عمليات جراحية ومصاعد. وعمل عاملون في المستشفى، طوال ساعات، من أجل إزالة كميات المياه الكبيرة، وانضم إليهم ممرضات وممرضون.

وأعلن المستشفى عند ساعات الظهر عن أن غرف العمليات عادت إلى عملها، باستثناء غرفة واحدة، كما غرفة فحوصات الـMRI لم تعد إلى العمل.

ووقع الانفجار في الأنبوب في الطابق السادس في المبنى الرئيسي للمستشفى، الذي افتتح عام 1974 وتم إجراء ترميمات عديدة فيه، وبعضها في السنوات الماضية. وحدث الانفجار نتيجة خلل في جهاز رشاشات المياه.

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وتعرض الطابق الأول وطابق المدخل للضرر الأكبر، وهما الطابقان اللذان تتواجدان فيه غرفة الطوارئ وغرف العمليات الجراحية. واضطر مرضى وأشخاص حضروا لتلقي العلاج إلى الانتظار طويلا. ويحقق مخمن عقارات في حجم الاضرار.

ويشهد مستشفى "رامبام"، مثل مستشفيات كثيرة أخرى، اكتظاظا بالمرضى بسبب المشاكل التي يواجهها جهاز الصحة الإسرائيلي عموما، حيث يرقد مرضى في الأروقة إثر النقص بعدد الأسرى والغرف.