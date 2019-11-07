سياسي أوروبي: نحن أمام أهم خطوة في مسار حل أزمة اليمن

الخميس 7 نوفمبر 2019

علق سياسي أوروبي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وقال دومينيك مارتن، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، "نحن اليوم أمام أهم خطوة في مسار حل أزمة اليمن وإعادة الاستقرار لهذه المنطقة الجغرافية المهمة وبالتالي حفظ أمن واستقرار التجارة العالمية والأمن والسلام العالمي".

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وأكد، في تصريح نشرته صحيفة «البيان»، الصادرة اليوم الخميس أن اتفاق الرياض خطوة مهمة للغاية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وبداية مرحلة لم الشمل وضعها الملك سلمان بحكمة ورؤية شاملة، ودعم ورعاية الحلفاء الإقليميين وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت الكثير في اليمن سواء دعماً سياسياً أو مادياً وحتى الأعمال الإنسانية والإغاثة.

وأضاف كلها خطوات مهدت خلال أربع سنوات لهذه المرحلة التي يجلس فيها الجميع على طاولة الحوار والتفاوض والوصول لوحدة تقود لحل سياسي ينهي معاناة ملايين اليمنيين الذين أنهكتهم حالة النزاع وتهديدات الميليشيات الإرهابية،