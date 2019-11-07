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سقوط ضحايا جدد في تظاهرات العراق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد تظاهرات مبكرة صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع تشييع اثنين من الضحايا الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين.

 

وبحسب المصادر فإن أحد الضحايا ناشط اغتيل بعد خروجه من ساحة الاعتصام في ميسان جنوبي العراق، والآخر طبيب يشارك في رعاية مصابي التظاهرات قضى برصاصة في صدره خلال محاولته ليلة أمس إخلاء بعض المصابين من المتظاهرين قرب جسر باب المعظم ببغداد.

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وتشهد التظاهرات دخول في مرحلة جديدة من حيث طبيعة الشعارات المرفوعة أو حتى الشرائح المشاركة فيها، والتي تتسع بشكل تدريجي لتصل إلى مستوى عائلات كاملة افترشت ميادين التحرير والساحات العامة في مدن التظاهرات.

 

يأتي ذلك وسط تسجيل اعتقالات في صفوف طلاب في جامعتي الموصل والأنبار، من قبل استخبارات الجيش بعد توزيعهم منشورات تدعو للتبرع للمتظاهرين وأخرى لإرسال أدوية للجنوب وبغداد، ومنشوراً في الموصل يدعو طلاب كلية الطب للإضراب والتوجه لمساعدة مصابي التظاهرات تحت عنوان "رد الدين"، في إشارة إلى مشاركة الجنوبيين بمساعدة نازحي الموصل خلال احتلال "داعش" لمدينتهم وسقوط ضحايا من أبنائهم في عمليات تحريرها من بعد.

 

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