- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة اليمني: اتفاقية الرياض ستشكل منعطفاً جديداً لهزيمة الشروع الإيراني باليمن والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
شدد وزير السياحة اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي، أن اتفاقية الرياض ستشكل منعطفاً جديداً لمواصلة المسار لهزيمة المشروع الإيراني باليمن.
وأكد في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الخميس أنھ تابع توقیع اتفاقیة الریاض أثناء مشاركتھ في مناسبة دولیة وأنھا ستشكل منعطفاً جدیدا لمواصلة المسار وتوحید الصفوف لھزیمة المشروع الإیراني في الیمن.
ولافتاً إلى أن المساعي الحمیدة والمباركة للأمیر محمد بن سلمان تحت توجیھ الملك سلمان بن عبدالعزیز أنقذت البلاد، وأخرجت الاتفاق الكبیر والتاریخي. استعادة الثقة.
وأضاف أن الاتفاق یعد خطوة مباركة لاستعادة الثقة للمشروع العربي وإلحاق الھزیمة الكبیرة للتمدد الإیراني نحو الجزیرة العربیة، فیما یعكس التواجد المشترك بین السعودیة والإمارات مع الحكومة الشرعیة في الریاض رسالة للعالم بأن ھم الجمیع ھو استقرار الیمن، وإنجاز باقي أھداف عاصمة الحزم، وتابع «نتمنى أن تتبعھا خطوات أخرى لبدایة البناء والإعمار بمعونة أشقائنا في الخلیج العربي».
وقال القباطي إن السعودیة كانت ولا زالت الداعمة للیمن في كل ظروفھ ومتاعبھ، وأن الجمیع یقفون الآن أمام مواجھة الإرھاب الإیراني في المنطقة، مشیراً إلى أن الیمنیین سعداء بھذا الاتفاق في الداخل والخارج
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة اليمني: اتفاقية الرياض ستشكل منعطفاً جديداً لهزيمة الشروع الإيراني باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.