2019-11-07 | 11:22 147 مشاهدة مع تصاعد الاحتجاجات وتأزم الوضع الراهن، تقدمت كتل سياسية عدة بمبادرات لحل الازمة في البلاد. أبرز هذه الكتل هي ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، كتلة النهج الوطني النيابية برئاسة عمار طعمة، جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري كامل المالكي. فما هي المبادرات التي تقدموا بها؟ وأيّها ستكون الأقرب لاحتواء الازمة وتحقيق مطالب المتظاهرين؟ شاهدوا الفيديوغراف الكامل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مبادرات الكتل السياسية... أيقبل بها المتظاهرون وتحل الأزمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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