تظاهرات في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الامنية تحاول تفريقهم

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شارع الرشيد وسط بغداد شهد اليوم تظاهرات شارك فيها العديد من المواطنين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين خرجوا اليوم في تظاهرة بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد". واضاف المصدر ان "القوات الامنية حاولت تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان وقوع خسائر بشرية او مادية على خلفية ذلك".



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