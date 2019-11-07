مجددا.. انقطاع خدمة الانترنت في العراق بعد عودته ثلاث ساعات

انقطعت خدمة الانترنت "مجددا" بعد اعادتها في بعض مناطق العراق اليوم الخميس.

وحجبت خدمة الانترنت من جديد اليوم الخميس، بعد نحو ثلاث ساعات على اعادتها في بعض مناطق العراق.

وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ودون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان، منذ ظهر اول امس الثلاثاء، وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية.