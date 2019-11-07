قواعد جديدة في الصين لحماية الأطفال من ألعاب الانترنت!

وتقضي القواعد الجديدة بمنع أي شخص دون سن 18 عاماً باللعب على الإنترنت بعد الساعة 10 مساء وحتى الثامنة صباحاً، وسيكون مسموح لهذه الفئة العمرية اللعب لـ 90 دقيقة فقط يوميا خلال أيام الأسبوع، على أن تزيد إلى 3 ساعات يومياً خلال العطلات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع.

ووضعت أيضاً القواعد الجديدة حداً لإنفاق الصغار على عمليات الشراء داخل الألعاب، على غرار شراء الأسلحة والعملات الافتراضية، فمن هم بين سن 8 إلى 16 عاماً يسمح لهم إنفاق 200 يوان (29 دولاراً) شهرياً، أما من تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاماً فيتضاعف المبلغ ليبلغ 400 يوان (57 دولاراً).

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وبحسب بيان الهيئة العامة للصحافة والنشر فإن هذه القواعد الجديدة سيتم تطبيقها على جميع منصات اللعب عبر الإنترنت العاملة في الصين، ومن بينها Tencent، التي تعتبر الأكبر في العالم.