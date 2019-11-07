تحقيق نزاهة بابل تصدر امرا بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب‎ ‎

اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، الخميس، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة التحقيق النزاهة في بابل اصدرت امرا بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق استنادا الى احكام المادة (340) من قانون العقوبات".
واضاف ان "ذلك جاء عن جريمة انشاء مطبعة وهمية".
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