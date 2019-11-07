النزاهة: صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى استنادا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القضاء أصدر أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)".



وكانت محكمة النزاهة في المثنى أصدرت أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها هيأة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر استقدام بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكل من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقا لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.

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