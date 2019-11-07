محكمة تحقيق نزاهة البصرة تصدر أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، الخميس، أمر ألقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "أمر ألقاء القبض صدر على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في ايفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".

وأضاف أنه "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الايفادات سببت هدرا بالمال العام".