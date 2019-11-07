مطالب في "الشيوخ" الأمريكي بعقوبات صارمة على تركيا

الهجوم التركي على سوريا أدى لنزوح نحو 300 ألف مدني

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة على تركيا، وسط تقارير تفيد بانتهاك أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا.



وفي خطاب موجه إلى وزير الخارجية مايك كتب الجمهوريان لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن والديمقراطيون كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجيان شاهين: "بالنظر إلى المخاطر؛ فالوقت أمر جوهري".

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج "المنطقة الآمنة" المتفق عليها في شمال شرق سوريا، وبأن قوات تركية أو تابعة لها تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر.

وأكدوا أنه "في عدة مناسبات هدد الرئيس ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها"، مشيرين إلى أنه "تماشيا مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية" وأنهم سيواصلون السعي لإقرار مشروع قانون للعقوبات في الكونجرس.

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ويعد هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخليا عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.





وأطلق الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العدوان الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي، لكن رغم ذلك تفيد تقارير بانتهاك أنقرة والقوات التابعة لها باستمرار وقف إطلاق النار.