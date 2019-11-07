بحرية الاحتلال تعتقل صيادين فلسطينيين وتصادر قاربهما قبالة غزة

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إيمان أحمد - غزةالخميس 2019/11/7 02:31 م بتوقيت أبوظبي
قارب صيد في بحر غزة - أرشيفية
اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، الخميس، صيادين فلسطينيين بعد اعتراض قاربهما في عرض البحر قبالة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لـ"العين الإخبارية"، إن "البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين عبد الرحمن عبد الهادي القن (27 عامًا)، ومحمد شحدة زعرب (23 عامًا) بعد محاصرة قاربهما ومصادرته لجهة مجهولة".
وذكر أن قوارب الصيادين تعرضت صباحا خلال عملها في عرض البحر قبالة شمال القطاع.
والأربعاء، قصفت زوارق حربية إسرائيلية، الأربعاء، قوارب صيد فلسطينية في البحر شمالي قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لـ"العين الإخبارية"، إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف تجاه القوارب في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة، في انتهاك جديد للاتفاقيات المحددة للمناطق المسموح الصيد فيها.
وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر جراء تلك الانتهاكات المستمرة.
وجدد نقيب الصيادين دعوته لتوفير حماية دولية لهم، ودعمهم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
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