أوامر بالقبض على محافظ البصرة السابق ونائب برلماني بتهم فساد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، صدور أمر بالقبض على محافظ البصرة وأحد نواب البرلمان وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.



وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " أمر القبض على محافظ البصرة السابق صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".



وأكد أن المحافظ السابق أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب خزينة الدولة وتم صرف مبالغ مالية عن هذه الإيفادات نتج عنها هدر بالمال العام.

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كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في بابل أمراً بالقبض على أحد أعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره إثر قضية فساد، عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية.

من ناحية أخرى أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى عن تهمة الابتزاز .

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعطى، الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا فساد، ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.

وأوضح مجلس القضاء العراقي، في بيان صحفي: "توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهما ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهما، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، وسط دعوات متنامية لمحاسبة الفاسدين، ومطالبات لدول العالم بسحب جنسياتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية؛ لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.